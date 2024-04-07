ВС РФ вновь расстреляли военнопленных украинцев: начато расследование
Российские военные вновь расстреляли украинских военнопленных, засняв все это на камеру.
Информацию о получении соответствующей записи подтвердила прокуратура Херсонской области.
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Уточняется, что 7 апреля в соцсетях появилось видео с расстрелом троих военнопленных украинцев в Крынках. Уточняется, что по данному факту начато досудебное расследование.
"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", - сказано в заявлении прокуратуры.