



Войска РФ применили против ВСУ химоружие, – Deep State

Химическое оружие на фронте: войска РФ применили против ВСУ хлорпикрин. Два случая его применения зафиксированы на фронтальных направлениях – в районах Бахмута и Сватова, сообщает Deep State.



Вероятно, использовался хлорпикрин, запасы которой у российской армии, по данным аналитиков, "весьма значительны". К тому же, этот вид химического оружия уже применялся ранее против украинских войск.



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Тем временем Авдеевка продолжает оставаться фокусом боевых действий, сообщают аналитики Deep State отмечая, что оккупанты осуществляют наступательные действия на различных участках фронта, создавая "существенные проблемы в управлении резервами".



"Россия не щадит свои резервы, направляя подразделения в бой до их полной готовности. Например, 104-й десантно-штурмовой полк противника, который должен был вроде как пройти сплочение до 1 декабря, уже находится в Херсонской области или на марше", – сообщили в Deep State.



Справка. Хлорпикрин – это жидкость с резким раздражающим запахом. В высоких концентрациях ядовит, вреден для человека. Относится ко II классу опасности. Используется как компонент фумигантных смесей в сельском хозяйстве, в камерах газоокуривания для проверки герметичности изолирующих и фильтрующих противогазов.