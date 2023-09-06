



Войска РФ нанесли ракетный удар по рынку в Константиновке: не менее 16 погибших

Российская армия нанесла удар по городу Константиновка Донецкой области.



По информации "Радио свобода", предварительно известно о 16-ти погибших.







Также сообщается, что российские оккупанты обстреляли населенный пункт из С-300 и попали по центральному рынку.







Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что город Константиновка обстреляла российская артиллерия, разрушив рынок, магазины и аптеку.



"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то русским, значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная изувер.



В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых", - отметил глава государства, добавив, что "к сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти".



"Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Быстрее всего надо победить это российское зло", - подчеркнул Зеленский.





Местные СМИ уточняют, что удар пришелся по рынку в центральной части Константиновки, он находится в районе ТЦ "Меркурий".



По последним данным, под завалами еще находятся люди. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.