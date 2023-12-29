



"Военное преступление": США и Британия отреагировали на удары по Украине

Великобритания и США резко осудили очередную массированную атаку на Украину, совершенную 29 декабря российскими военными.



Британский посол в Украине Мартин Харрис заявил, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлением.



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"Снова подлые атаки России на Украину в это утро. По сообщениям, повреждены роддома, жилые дома, торговые центры и железнодорожные станции - все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением", - отметил он.



В свою очередь, посол США Бриджит Бринк напомнила о необходимости увеличить помощь стране на фоне подобных атак, чтобы Украина могла продолжить борьбу с РФ в 2024 году.



"Необходимо продолжить финансирование Украины для борьбы с российской агрессией. Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, потому что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", - сказала Бринк.