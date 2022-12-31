



В Запорожье, Николаеве и Хмельницкой области ударили по жилым домам

В результате сегодняшней атаки россиян по городам Украины повреждены жилые дома не только в украинской столице.



По данным офиса президента Украины, зафиксировано попадание по домам в Запорожье.



В настоящее время, уточняются подробности о пострадавших и разрушениях.



Также информацию о попаданиях подтвердил мэр Николаева Юрий Сенкевич. По его словам, есть повреждениях жилых домов и раненые. Подробности выясняются. На местах работают экстренные службы.



По словам главы ОВА Виталия Кима, от обстрелов пострадали 2 человека, один из них в тяжелом состоянии. Позже он сообщил, что ранены шесть человек, трое госпитализировано, еще троим на месте оказана помощь.



В Хмельницкой области в результате обстрела ранены по меньшей мере 4 человека.