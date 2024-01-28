



В ВМС Украины сказали, в каком случае выиграли бы войну быстрее

Если бы Украине разрешили бить по территории России западным вооружением, то страна бы выиграла эту войне гораздо быстрее.



Такое заявление в интервью Sky News сделал командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.



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"Чем быстрее Вооруженные силы получат необходимый боевой потенциал и некоторые возможности для уничтожения инфраструктурных объектов противника, тем быстрее мы победим", - пояснил он.



По словам Неижпапы, боевые действия проходили бы совершенно иначе, если бы у Украины были большие возможности в вопросе дальнобойного оружия, которое можно использовать глубже на территории врага.



"Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драки. Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит", - добавил он.