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В Украине женщины проходят курсы военной подготовки
24.03.2024 01:30 MIGnews.com

В Украине женщины проходят курсы военной подготовки

Инициативу по обучению взяли на себя волонтеры. В Украине волонтеры открыли курсы военной подготовки для женщин. Их учат стрелять из разных видов оружия, оказывать первую медицинскую помощь и прятаться во время обстрелов. Посмотрите, как проходят такие курсы.




 

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