



В Украине женщины проходят курсы военной подготовки

Инициативу по обучению взяли на себя волонтеры. В Украине волонтеры открыли курсы военной подготовки для женщин. Их учат стрелять из разных видов оружия, оказывать первую медицинскую помощь и прятаться во время обстрелов. Посмотрите, как проходят такие курсы.

