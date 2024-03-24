В Украине женщины проходят курсы военной подготовки
Инициативу по обучению взяли на себя волонтеры. В Украине волонтеры открыли курсы военной подготовки для женщин. Их учат стрелять из разных видов оружия, оказывать первую медицинскую помощь и прятаться во время обстрелов. Посмотрите, как проходят такие курсы.
В Украине волонтеры открыли курсы военной подготовки для женщин. Их учат стрелять из разных видов оружия, оказывать первую медицинскую помощь и прятаться во время обстрелов. Посмотрите в нашем репортаже, как проходят такие курсы pic.twitter.com/0ZU3AD5GDe— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 23, 2024