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В Украине заявили, что "нытье РФ" не повлияет на освобождение страны
14.11.2022 13:41 Ольга Белозерова

В Украине заявили, что "нытье РФ" не повлияет на освобождение страны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что зима, а также "нытье РФ" по поводу переговоров не повлияют на процесс освобождения территорий. 

"Зимний период, особенности климата, информкампания о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции, бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу президента Украины Владимира Зеленского по деоккупации Украины. ВСУ подтверждают", - написал Подоляк в Twitter.

 

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