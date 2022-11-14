В Украине заявили, что "нытье РФ" не повлияет на освобождение страны
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что зима, а также "нытье РФ" по поводу переговоров не повлияют на процесс освобождения территорий.
"Зимний период, особенности климата, информкампания о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции, бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу президента Украины Владимира Зеленского по деоккупации Украины. ВСУ подтверждают", - написал Подоляк в Twitter.
Зимовий період, особливості клімату, інформкампанія про «дипломатичне врегулювання» як приховану капітуляцію, нескінченне скиглення Росії про «переговори та необхідність взяти паузу» ніяк не впливають на програму @ZelenskyyUa з деокупації України. ЗСУ підтверджують…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 14, 2022