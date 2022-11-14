



В Украине заявили, что "нытье РФ" не повлияет на освобождение страны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что зима, а также "нытье РФ" по поводу переговоров не повлияют на процесс освобождения территорий.



"Зимний период, особенности климата, информкампания о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции, бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу президента Украины Владимира Зеленского по деоккупации Украины. ВСУ подтверждают", - написал Подоляк в Twitter.



