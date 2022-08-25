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В Украине убиты 70 евреев | Фото: ZAKA
25.08.2022 08:04 Аркадий Бочаровский

В Украине убиты 70 евреев

Федерация еврейских Общин Украины опубликовало статистику гибели евреев в ходе российского вторжения.

За полгода войны погибли 70 евреев. Треть из них погибла в Мариуполе, остальные - в Киеве, Харькове, Буче и в боях с русскими.

150 еврейских семей потеряли свои дома. 

Сотни еврейских солдат, в том числе десятки граждан Израиля воюют в составе ВСУ.

Федерация также сообщает, что с момента начала войны спасла 35 198 евреев из прифронтовой полосы. Более 15 тысяч из них эвакуированы за границу, в том числе в Израиль.

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