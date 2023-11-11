



В Украине рассказали об удачной операции: флоту РФ нанесен ущерб

Вооруженные силы Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму два малых десантных корабля Черноморского флота России, которые были носителями ЗРК.



Об этом в эфире украинского национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны страны Андрей Юсов.



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"Это чрезвычайно удачная операция. Уничтожены два десантных катера, достаточно современных как для российского флота. Среди потерь также есть носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ", - пояснил Юсов.



По его словам, эти корабли использовались еще при захвате россиянами острова Змеиный, и теперь их РФ не может ничем заменить. В ГУР также отметили, что российский флот на фоне успешных действий украинцев постепенно передислоцируется в Новороссийск и другие порты.



"Полностью из Крыма они не могут себе позволить выйти, пытаются искать какие-то новые щели и придумывать инструменты для своей защиты", - подчеркнул Юсов.