



В Украине показали "охоту" за российскими кораблями

Главное управление Министерства обороны Украины показало кадры с "охотой" за российскими военными кораблями.



По данным ГУР, на счету подразделения Group 13 уже пять подбитых кораблей россиян, среди которых есть ракетный катер "Ивановец", патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" и не только.



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По словам одного из украинских бойцов, для удара по "Ивановцу" он использовал 10 надводных дронов, из которых в цель попали шесть.



"Самой первой целью был "Иван Хурс" - новейший корабль-разведчик РФ. После этого у нас было две успешных миссии, мы дважды поразили корабль "Сергей Котов". Мы также потопили два десантных катера с БТРом в Черноморске", - пояснил украинский боец.