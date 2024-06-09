



В Украине подсчитали потери россиян за неделю

В период со 2 по 9 июня РФ потеряла в Украине свыше восьми тысяч военных и один корабль.



Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.



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По его словам, россияне потеряли 8700 человек личного состава. Также среди потерь РФ: 104 танка, 151 боевая бронированная машина, 360 артиллерийских систем.



Кроме того, украинские военные уничтожили 8 РСЗО россиян, 15 средств ПВО, 283 БПЛА, 9 крылатых ракет, 470 автомобилей и 58 единиц специальной техники.