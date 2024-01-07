



В Украине подсчитали число запущенных Россией "Кинжалов"

С момента начала полномасштабной войны Украине удалось сбить 25 российских аэробалистических ракет "Кинжал" из 63.



Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



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"Сейчас имеем 63 запущенных с начала полномасштабного вторжения "Кинжалов" Это информация официальная. 25 - уничтожено, начиная с 4 мая. Именно тогда мы с весны прошлого года получили ЗРК Patriоt, что дало возможность уничтожать аэробалистические ракеты", - пояснил Игнат.



Относительно падения ракеты в Днепр во время массированной атаки на украинскую столицу, он сказал, что пока что трудно сказать, был ли это "Кинжал".



"Могло упасть что угодно. Можно будет сказать, что это за тип, когда его увидим", - отметил он.