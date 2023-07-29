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В Украине подсчитали число "вагнеровцев" в Беларуси
29.07.2023 15:05 Алина Груднева

В Украине подсчитали число "вагнеровцев" в Беларуси

На территории Беларуси в настоящее время находится свыше пяти тысяч наемников ЧВК "Вагнер".

Такую цифру озвучил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине", - подчеркнул он.

По словам Демченко, указанное количество "вагнеровцев" в Беларуси не представляет значительной угрозы Украине, а ситуация контролируется.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о том, что зафиксировано перемещение группы наемников Евгения Пригожина в направлении Сувалкского коридора.

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