



В Украине подсчитали число "вагнеровцев" в Беларуси

На территории Беларуси в настоящее время находится свыше пяти тысяч наемников ЧВК "Вагнер".



Такую цифру озвучил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.



"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине", - подчеркнул он.



По словам Демченко, указанное количество "вагнеровцев" в Беларуси не представляет значительной угрозы Украине, а ситуация контролируется.



Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о том, что зафиксировано перемещение группы наемников Евгения Пригожина в направлении Сувалкского коридора.