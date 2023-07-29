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Cотня "вагнеровцев" переброшена к польской границе
29.07.2023 13:00 Ирина Демьянова

Cотня "вагнеровцев" переброшена к польской границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о перемещении группы наемников ЧВК "Вагнер" в сторону Сувалкского коридора, который соединяет страну с государствами Балтии, а также отделяет территорию Калининградской области и Беларуси.

Об этом сообщает RMF FM.

Моравецкий заявил, что Польша в течение последних двух лет сталкивается с постоянными атаками на своей границе. Только в этом году, добавил он, было зафиксировано 16 000 попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которых заманивают Владимир Путин и Александр Лукашенко, чтобы "протолкнуть их в Польшу".

"Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси", – сказал Моравецкий.

По словам главы правительства Польши, "это, безусловно, шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". Они, вероятно, будут замаскированы под белорусских пограничников и будут помогать нелегальным иммигрантам попадать на польскую территорию, дестабилизировать Польшу, но, вероятно, они также будут пытаться проникнуть на территорию Польши, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, а это создает дополнительные риски, сказал он. 

 

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