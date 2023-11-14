



В Украине озвучили прогноз о продолжительности войны

Война в Украине, которую начала Россия, будет продолжительной.



По данным NV, такой прогноз озвучил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он считает, что РФ продолжит вести хаотические обстрелы украинской территории. Тем не менее, Буданов не ожидает мощных боевых действий со стороны россиян.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Есть такие случаи в истории, когда древние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов (Курильских). Этой территориальной проблеме уже более 70 лет", - пояснил Буданов.



По его словам, этот сценарий, вероятно, применим и к Украине, поскольку у России разыгрался мощный территориальный аппетит, который касается не только Крыма.



"Конечно же, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", - добавил он.