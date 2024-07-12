



В Украине ответили, компоненты из скольких стран содержатся в ракетах РФ

Российские ракеты и ударные дроны содержат компоненты как минимум из 19 стран мира.



Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.



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"Ракеты и беспилотники, которые Россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные по меньшей мере в 19 странах мира. Это Китай, Южная Корея, Германия, Великобритания, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США и другие", - сообщил он.



По словам Костина, ведется работа над поиском решений, чтобы лишить РФ доступа к современным технологиям.



"Крайне важно разработать комплексную политику предотвращения нелегального оборота технологий и усилить механизмы ответственности для причастных к такой деятельности", - пояснил генпрокурор.