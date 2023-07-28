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В Украине объявлена воздушная тревога: в Днепре и Запорожье прогремели взрывы
28.07.2023 21:10 Раиса Вовк

В Украине объявлена воздушная тревога: в Днепре и Запорожье прогремели взрывы

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в России.

На востоке и юге страны также угроза баллистики: в Днепре и Запорожье прогремели взрывы.

Воздушные силы Украины сообщили, что зафиксирован взлет носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка".

Просьба ко всем гражданам серьезно относится к предупреждению и отправляться в укрытия! 

Нардеп Бакумов сообщил, что в Днепре ракетный удар пришелся по жилой многоэтажке. По его информации, оперативно – спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.


 

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