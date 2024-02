В сеть попало видео издевательств русских солдат над жителями украинского села

Появилось новое видео, на котором российские солдаты издеваются над украинскими мирными жителями в селе Новый Басан Черниговской области после их вторжения в 2022 году.



Камеру с отснятым материалом недавно отобрали у российского солдата.

BREAKING:



New video emerges of Russian soldiers abusing Ukrainian civilians in the village of Novy Basan in the Chernihiv region after their invasion in 2022.



The camera with the footage was recently captured from a Russian soldier. pic.twitter.com/eTGkihv5Yx