



В РФ заявили, что "сбили F-16" в Украине: комментарий Воздушных сил

Пока авиационная коалиция во главе с Нидерландами и Данией готовит передачу Украине истребителей, в частности, F-16, которые, к слову, необходимо будет еще несколько модернизировать, в Российской Федерации уже рассказывают населению о "сбитии F-16" в Украине.



По крайней мере, эту "сенсационную новость" активно начали распространять российские пропагандисты, и им абсолютно все равно, что Воздушные силы ВСУ еще даже не получили эти самолеты.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Я думаю, что к концу дня будет больше (сообщений о "сбитых" F-16 – ред.). И к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями", – так прокомментировал информацию спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона.



В то же время он отметил, что на самом деле такие сообщения россиян радуют. В сводках Минобороны РФ за день по пять украинских самолетов "уничтожаются".



"Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну так все-таки, оффрекорд, скажите, есть они (в Украине – ред.)?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", – добавил спикер.



Игнат также ответил, готовы ли уже на 100 процентов истребители к отправке в Украину.



"Давайте не будем преувеличивать готовность, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Потому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление", – пояснил он.