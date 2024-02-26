



В РФ промолчали о годовщине так называемого "СВО". В ISW объяснили, почему

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля власти РФ по этому случаю никаких заявлений не делали, ни словом не обмолвились. И тому есть причина, и приводят ее аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



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ISW считает, что власти РФ, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России в попытке сохранить общественную апатию к войне, которая, отчасти, позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной реакции общественности. А о том, что такая в обществе присутствует, свидетельствуют результаты недавнего опроса общественного мнения.



Аналитики ISW продолжают считать, что российский президент Владимир Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет крайне непопулярна, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство.



Однако Путин, возможно, станет меньше беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решит, что потребности России в наращивании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.