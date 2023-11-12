



В Мелитополе подорвали российских офицеров

В субботу, 11 ноября, украинские партизаны подорвали штаб с российскими офицерами во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.



По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, минимум три офицера погибли.



По данным ГУР, "акция мести" была организована местным движением сопротивления. Штаб россиян, где прогремел взрыв, находился в местном отделении "Новой почты" на улице Дмитрия Донцова. В это время офицеры ФСБ и Росгвардии проводили совещание.



За час до этого россияне перекрыли движение транспорта от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма". Оба объекта использовались в качестве военных баз.



"После удара в Мелитополе начался переполох — на место происшествия с включенными сиренами примчались многие полицейские. Спустя некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль", - сообщили в ГУР.