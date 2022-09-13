



В ходе Харьковского наступления украинцы захватили несколько десятков танков



По сообщениям известного военного блога Oryx, только за один день 12 сентября он внес в свои реестры задокументированных потерь российской военной техники 99 единиц захваченных поврежденных боевых машин.



По неполным данным, украинцы захватили /уничтожили 34 российских танка, а также самоходные орудия.



Основной причиной того, что военную технику бросали при отступлении была, как представляется, нехватка горючего и ужасающий уровень логистики в российских подразделениях.



If you're having equipment problems I feel bad for you son

We got ninety-nine entries so a lack of tanks ain't one https://t.co/TUG0yQqcpP — Oryx (@oryxspioenkop) September 12, 2022

#Ukraine: Two more Russian tanks (T-72B3 Obr. 2016 and T-72B3, both with cope cages, were destroyed/abandoned outside Izium, #Kharkiv Obast. pic.twitter.com/hRlsOblFke — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 12, 2022

#Ukraine: More captures from the Russian Army in #Kharkiv Oblast by Ukrainian Forces; a BMP-2 IFV, MT-LBVM/K and a 2S3 Akatsiya 152mm SPG.



First 2 images via @Arslon_Xudosi. pic.twitter.com/OYx2clOB2y — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 12, 2022

#Ukraine: The Ukrainian 25th Airborne Brigade captured two Msta-SM2 152mm self-propelled howitzers in #Kharkiv Oblast, along with another logistics vehicle; one of the SPG was already seen.https://t.co/yJFKWRlJvB pic.twitter.com/0QYqNzDbuA — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 12, 2022

#Ukraine: Further capture in the vicinity of Izium, #Kharkiv Oblast- a Russian T-72BA tank, a badly damaged/destroyed IMR-2 engineering vehicle, a 2S23 Nona-SVK self-propelled mortar-gun system, and a badly damaged BM-21 Grad that seems to have half of its launch tubes removed. pic.twitter.com/KKyWm0VuQ7 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 12, 2022