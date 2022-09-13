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В ходе Харьковского наступления украинцы захватили несколько десятков танков
13.09.2022 11:11 Аркадий Бочаровский

В ходе Харьковского наступления украинцы захватили несколько десятков танков


По сообщениям известного военного блога Oryx, только за один день 12 сентября он внес  в свои реестры задокументированных потерь российской военной техники 99 единиц захваченных поврежденных боевых машин.

По неполным данным, украинцы захватили /уничтожили 34 российских танка, а также самоходные орудия.

Основной причиной того, что военную технику бросали при отступлении была, как представляется, нехватка горючего и ужасающий уровень логистики в российских подразделениях.
 

 
 

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