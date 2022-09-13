В ходе Харьковского наступления украинцы захватили несколько десятков танков
По сообщениям известного военного блога Oryx, только за один день 12 сентября он внес в свои реестры задокументированных потерь российской военной техники 99 единиц захваченных поврежденных боевых машин.
По неполным данным, украинцы захватили /уничтожили 34 российских танка, а также самоходные орудия.
Основной причиной того, что военную технику бросали при отступлении была, как представляется, нехватка горючего и ужасающий уровень логистики в российских подразделениях.