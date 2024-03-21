



В ГУР прокомментировали удар по Энгельсу: повреждения есть

В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. В сети сообщали о "прилетах", а жители публиковали "громкие" видео со взрывами. Взрывы в Энгельсе были работой Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщал РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.



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В результате взрывов на аэродроме в российском Энгельсе есть повреждения. Украинская разведка собирает данные. Так позже прокомментировал это событие представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона.



Он обратил внимание, что "сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждениях по меньшей мере двух самолетов".



"Мы будем осторожны, уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются", – сказал представитель разведки, отметив, что нет комментариев по поводу того, "кто проводил и чем проводил" данную операцию".



Вместе с тем разведчик объяснил, что аэродром Энгельс остается очень важным стратегическим объектом для России. Там базируются бомбардировщики, с которых наносят удары по Украине. По словам представителя ГУР, объект представляет опасность и для Европы.



"В определенной степени для Путина – это стратегический объект, поэтому передислокация (самолетов, – ред.) оттуда возможна, но использовать они его в дальнейшем будут пытаться. Это значит, что и дальше инциденты и на этом, и на других объектах будут продолжаться", – заявил Юсов.



Надо сказать, что в Энгельсе находится военно-воздушная база России – "Энгельс-2", на которой базируются стратегические бомбардировщики, наносящие удары по Украине. На опубликованных в СМИ спутниковых снимках заметно, что за день до атаки на аэродроме в Энгельсе было 11 самолетов, в том числе девять бомбардировщиков.