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В Донецке убит замначальника отдела Следственного Комитета РФ
30.12.2022 15:42 Аркадий Бочаровский

В Донецке убит замначальника отдела Следственного Комитета РФ


В Донецке в результате обстрела со стороны  ВСУ погиб замначальника отдела военного Следственного управления СК по объединённой группировке войск.

Об этом заявили в пресс-службе СК.

«30 декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в Донецке ДНР погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединённой группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков», — говорится в сообщении.

По факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело.

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