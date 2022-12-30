



В Донецке убит замначальника отдела Следственного Комитета РФ



В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб замначальника отдела военного Следственного управления СК по объединённой группировке войск.



Об этом заявили в пресс-службе СК.



«30 декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в Донецке ДНР погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединённой группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков», — говорится в сообщении.



По факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело.