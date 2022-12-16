



Укрэнерго: В Украине объявляется чрезвычайная ситуация

В пятницу, 16 декабря, в результате массированного ракетного удара со стороны РФ электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. Об этом сообщает "Укрэнерго".



"В соответствии с Правилами рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года", - говорится в сообщении.



Министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что означает чрезвычайная обстановка в энергетике.





По его словам, ракеты повредили 9 объектов энергогенерации и распределительные сети. Из-за повреждений нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны.



То есть, нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.



Напомним, ранее об экстренных аварийных отключениях электроэнергии сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.



"В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины – по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Просим с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения", - отметил он.



Тимошенко сообщил, что ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий.



Заместитель руководителя ОП напомнил, что в случае необходимости можно пользоваться "пунктами несокрушимости", найти ближайший такой пункт можно на сайте nezlamnist.gov.ua или через телеграм-бот @nezlamnistbot.