



Украинский суд приговорил пропагандиста Гаспаряна к 10 годам тюрьмы

Российский пропагандист Армен Гаспарян признан виновным в публичных призывах к геноциду украинского народа, за что получил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Соответствующее решение вынес во вторник, 14 ноября, Шевченковский районный суд Киева.



Об этом сообщил прокурор Офиса генпрокурора Александр Сафарян, который представлял по этому делу государственное обвинение.



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Так, суд доказал, что в своей книге "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Гаспарян продвигал утверждения о несостоятельности дальнейшего существования Украинского государства, о неполноценности и второсортности украинской нации, а также призывал власти РФ провести так называемую "денацификацию" Украины, в частности посредством проведения военных действий на ее территории и осуществления полного контроля извне.



Гаспарян указал на необходимость начать предлагаемую "денацификацию" с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР" с дальнейшим продолжением на всю территорию Украины. Среди его идей - образование фильтрационных и концентрационных лагерей для украинцев, а также истребление украинцев как нации, сообщает Укринформ.



Сообщается, что идеи книги Гаспаряна были использованы высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания вооруженной агрессии против Украины, а Управление делами президента РФ закупило эту книгу для сотрудников с целью изучения и применения.



Напомним, российский журналист и публицист Армен Гаспарян получил первое в Украине подозрение в публичных призывах к геноциду украинского народа. Подозрение ему было объявлено заочно в апреле 2022 года.