



Украинские пилоты закончили базовую программу обучения на F-16 в Британии

Десять украинских пилотов прошли в Великобритании летную, наземную и языковую подготовку, завершив базовый курс обучения полетам на истребителях F-16.



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"В один прекрасный день они станут первой линией обороны, защищая небо Украины от путинских войск", – говорится в соответствующем сообщении пресс-службы правительства Великобритании, и уточняется, что теперь эта группа перейдет к продвинутой летной подготовке, которую проводят французские ВВС, а затем научится летать на истребителях F-16.



"Эти усилия являются ключевым вкладом Великобритании в коалицию по созданию авиационного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды, и которая помогает создать военно-воздушные силы, состоящие из современных истребителей", – говорится в сообщении британского правительства.



Напомним, в 2023 году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина, со своей стороны, должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.