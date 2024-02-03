



Украина: Черноморский флот РФ понес значительные потери

Российский Черноморский флот понес значительные потери в Украине с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Такую информацию, после отчета Bild, подтвердил в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.



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По его словам, на момент вторжения российский флот насчитывал около 80 кораблей. Среди них, 30-35 единицы были оснащены "серьезным вооружением".



По словам Плетенчука, к настоящему моменту уничтожены 25 боевых единиц, 15 имеют существенные повреждения.



"То есть в процентах это уже довольно существенно. Тем не менее, у них есть соединение с другими акваториями - с Каспийской флотилией, так же они могут внутренними водами даже из Балтики перетащить что-то вроде тех же ракетных катеров", - добавил он.