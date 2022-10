Удары по Киеву: пострадал визовый отдел консульства Германии

Визовый отдел консульства Германии пострадал во время утренней ракетной атаки по Киеву.



Об этом сообщает немецкая газета Bild.



На произошедшее отреагировал бывший председатель Фонда Бёлля в Киеве Сергей Сумленный.



"Сегодня россияне обстреляли здание, в котором располагался визовый отдел посольства Германии в Киеве. Может каких-нибудь Leopard отправите для проверки ситуации на земле?", - написал он, обратившись к немецким лидерам.





The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87