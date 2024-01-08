



"Удар по Москве": ГУР получило гигабайты секретных данных о ВПК РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины получило гигабайты секретных данных с российского подсанкционного предприятия ООО "Специальный технологический центр" с перспективными военными разработками.



Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Уточняется, что именно на этом предприятии изготавливаются беспилотники "Орлан" различной модификации, которые РФ запускает по Украине. Кроме того, там собирают средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также другую продукцию.



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"Массив передаваемой для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д. - речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках", - сказано в сообщении.



По данным ГУР, стоимость секретных данных, которые оказались в распоряжении разведки, может составлять 1,5 миллиарда долларов.



"Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора", - добавили в ГУР.