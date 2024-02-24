



Сырский по случаю годовщины вторжения: никто не верил, что Украина выстоит

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с обращением по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.



"Два года, превративших десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой. Когда многотысячные колонны российских оккупантов подвинули по всем направлениям в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю – никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, с первых минут вступивших в бой с врагом", - сказал он.



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По словам Сырского, никто не верил, но верила Украина. Между оружием и эвакуацией украинцы выбрали оружие и выстояли. В результате, оккупанты были изгнаны из Киева, затем было освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от "металлолома" россиян. После этого последовали наступательная операция на Харьковском направлении и освобождение Херсона.



"Была и попытка украинского контрнаступления, которая, к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата. Сегодня мы продолжаем сражаться с врагом вдоль всей линии фронта. За нашу свободу, за то, чтобы каждый украинский город или село не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой - мы платим самую высокую цену. Гибнут лучшие сыновья и дочери украинского народа! Склоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное – свою жизнь за Украину. Мы помним! Мы отомстим", - добавил он.