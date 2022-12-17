



Столтенберг: Путин планирует долгую войну

Президент России Владимир Путин готовит длительную войну в Украине.

По данным AFP, такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует длительную войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, готовы понести много потерь и пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов быть в этой войне длительное время и начинать новые наступательные операции", - отметил Столтенберг.

Он считает, что любое решение должно обеспечить победу Украины как суверенной, независимой нации.

"Самый быстрый способ достичь этого - поддержать их военной силой, чтобы Путин понимал, что не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры добросовестно", - отметил он.