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США дают Украине критически важную помощь на $500 млн: что войдет в "пакет"
04.04.2023 19:07 Mignews.ua | фото: СБУ

США дают Украине критически важную помощь на $500 млн: что войдет в "пакет"

Соединенные Штаты Америки выделяют очередной пакет военной помощи для Украины. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

В состав пакета входят:

  • Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные мины;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;
  • Примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
  • 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
  • 61 тяжелый топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.
Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.

В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:
  • дополнительные боеприпасы для Национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • Девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
  • 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
  • 3 радара воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • 130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;
  • 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
  • Ракетные установки и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • противотанковые системы Javelin;
  • противотанковые ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • приблизительно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
  • семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;
  • восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
  • бронированные мостовые системы;
  • четыре машины материально-технической поддержки;
  • грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • оборудование защищенной связи;
  • терминалы и услуги SATCOM;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

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