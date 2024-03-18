



Сенатор Грэм: “Вы получите ATACMS и перевернете Крымский мост”

В Киев с визитом прибыл сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки от Южной Каролины Линдси Грэм.



"Вот что, я надеюсь, произойдет в 2024 году. Америка отправит в Украину крайне необходимое оружие, и в будущем вы начнете не только удержать территорию, но и оказывать дальнейшее давление на россиян в 2024-м, что вы получите ATACMS и перевернете мост, который соединяет Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 стал годом качественного преимущества для украинских военных", - сказал Грэм.



Также сенатор пообещал, что Украина получит больше снарядов 155 калибра и выразил надежду, что самолеты F-16 будут задействованы в войне уже в этом году.



Кроме того, Грэм отметил важность принятия законопроекта о мобилизации.



"Нужно ввести в дело новых людей. Так что я надеюсь, что скоро будет движение по закону о мобилизации, так чтобы осенью у вас было больше войск, которые можно будет бросить в бой", - сказал сенатор.



"Я разговаривал с спикером Джонсоном до того, как приехал сюда. Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея кредита будет довольно популярной. Не только среди республиканцев, но и среди демократов", - сказал Грэм.



Также он многократно подчеркнул, что идея помощи в форме беспроцентного кредита пользуется поддержкой экс-президента Дональда Трампа.



"70% сенаторов-республиканцев понимают необходимость помогать Украине", - добавил сенатор



Сенатор высказал надежду, что соответствующий проект сможет пройти Палату представителей "в ближайшие дни, не недели".



"Я надеюсь, что мы найдем путь вперед в отношении пакета дополнительной помощи Украине на этой неделе, как только примем наш собственный бюджет.", - отметил Грэм.



Во время брифинга сенатор постоянно подчеркивал, что он поддерживает оказание помощи Украине, но при этом акцентировал и на необходимости учесть интересы американских избирателей, а именно в вопросе укрепления границы с Мексикой и миграционного кризиса.



