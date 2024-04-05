



С начала года Россия совершила около 30 тысяч обстрелов Украины

За первые три месяца 2024 года Россия совершила около 30 тысяч обстрелов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



Заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев отметил, что за весь прошлый год было зафиксировано около 66 тысяч обстрелов, а только за первые три месяца этого года - в районе 30 тысяч.



"В этом году за февраль и март выросло количество обстрелов. Преимущественно враг использует управляемые авиационные бомбы и ударные беспилотные летательные аппараты. Россияне атакуют гражданские и критические объекты инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения повреждено 217 тысяч объектов", - рассказал Сергеев.



Также, по его словам, Национальная полиция Украины задокументировала уже 116 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.