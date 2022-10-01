



Россию обвинили в похищении главы украинской АЭС после незаконной аннексии

В субботу украинский поставщик ядерной энергии обвинил Россию в "похищении" главы крупнейшей в Европе атомной электростанции, объекта, который в настоящее время занят российскими войсками и расположен в регионе Украины, незаконно аннексированном решением президента РФ Владимира Путина.



Российские силы захватили генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова около 16:00 в пятницу, сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин. Это произошло всего через несколько часов после того, как Путин подписал договоры о присоединении подконтрольной Москве украинской территории к России.



Российские военные остановили машину Мурашова, завязали ему глаза и увезли в неизвестном направлении, Заявил Котин, подчеркнув, что его задержание Россией ставит под угрозу безопасность Украины и крупнейшей в Европе атомной электростанции.



Глава "Энергоатома" потребовал от России немедленно освободить Мурашова.



