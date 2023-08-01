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Крым Реалии
01.08.2023 20:58 Раиса Вовк

Россияне продолжают разграбление судостроительного завода в Феодосии

Россияне продолжают грабить судостроительный завод "Море", расположенный во временно захваченной Феодосии в Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что, несмотря на пропагандистку риторику РФ о "улучшениях", которые она несет на захваченные земли и восстановление промышленности, заводы на временно оккупированных территориях первым делом подвергают ограблению и уничтожению.

"Так случилось и с заводом "Море", где с 2014 года уволилось 60% работников, загруженность завода не превышает 20%, а большинство имущества списано оккупационным руководством", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что с 2021 года завод находится в процессе банкротства и 30 июля 2023 года на предприятие прибыл Алексей Рахманов (руководитель "объединенной судостроительной компании"), который провел совещание с оккупационными марионетками по дальнейшему списанию имущества и прекращению существования завода.

Ранее украинская разведка сообщала, базирующийся в Крыму "Черноморнефтегаз", активно готовит планы по эвакуации своих сотрудников   и их родственников с полуострова. 

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