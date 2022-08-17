



Россияне перемещают свои самолеты и вертолеты в глубь Крыма и аэродромы РФ

После взрывов в Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы России, сообщает ГУР.



Сообщается, что активность была отмечена после серии взрывов на аэродромах Саки и Гвардейское. Разведка засекла переправку не менее 24 самолетов и 14 вертолетов. Только сегодня с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории России, вывезли 3 самолета Су-35С, 3 Су-34, 5 CУ-27/З0СМ, 3 самолета, вероятно, МиГ-31.