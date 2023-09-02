



Россия заявила о трех атаках Украины на Крымский мост

Российское Министерство обороны отчиталось об отражении трех атак ВСУ на Крымский мост в ночь на 2 сентября.



По данным ведомства, первая атака на мост произошла в 23:15 мск 1 сентября – “украинский морской беспилотник попытался атаковать мост и был уничтожен”.



Вторая атака произошла около 02:10 мск 2 сентября. Минобороны также заявило об “уничтожении украинского морского беспилотника”.



Около 02:20 мск 2 сентября “российские войска уничтожили третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста”.



По версии российских властей, “пострадавших и погибших не было”. Движение по Крымскому посту перекрывали на три часа. Украинская сторона пока не комментировала информацию.

