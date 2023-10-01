



Россия укрепляет оборону Крыма на фоне ударов ВСУ

Россия начала усиленно укреплять оборону временно оккупированного Крыма на фоне участившихся ударов по военным объектам, которые наносят ВСУ.



Информацию об этом подтверждают в Центре национального сопротивления Украины.



"По информации от крымского подполья - российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь", - сказано в сообщении.



Помимо прочего, россияне начали сооружать новые фортификационные сооружения из дерева, бетона и гранита.