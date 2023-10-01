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Россия укрепляет оборону Крыма на фоне ударов ВСУ
01.10.2023 12:08 Алина Груднева

Россия укрепляет оборону Крыма на фоне ударов ВСУ

Россия начала усиленно укреплять оборону временно оккупированного Крыма на фоне участившихся ударов по военным объектам, которые наносят ВСУ.

Информацию об этом подтверждают в Центре национального сопротивления Украины.

"По информации от крымского подполья - российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь", - сказано в сообщении.

Помимо прочего, россияне начали сооружать новые фортификационные сооружения из дерева, бетона и гранита.

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