



Россия сворачивает поиски американского беспилотника в Черном море

Россияне сворачивают поисковую операцию в Черном море после сбития американского дрона.



Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.



"Наблюдается сворачивание поисковой операции, где произошел воздушный инцидент, и они там несколько выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ", — пояснила она.



Как сообщила Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает маневрировать в Черном море. Они продолжают держаться в безопасном для себя районе, высчитывая более 100 морских миль, чтобы не быть пораженным украинским оружием.



14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. В результате этого Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

