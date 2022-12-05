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Россия просила Израиль "не мешать" переброске ПВО из Сирии в Украину
05.12.2022 07:11 Ольга Белозерова

Россия просила Израиль "не мешать" переброске ПВО из Сирии в Украину

В последние дни высокопоставленные израильские и российские официальные лица проводили переговоры, сообщает Kan 11.

По данным прессы, переговоры сводились к тому, что российская сторона хотела убедиться, что Израиль не будет препятствовать переброске средств противовоздушной обороны, которые Россия выводит из Сирии на территорию Украины. 

Радио "Решет Бет" сообщило, что около недели назад российский чиновник, близкий к Кремлю, предупредил, что поражение российских войск на поле боя может привести к волне антисемитизма в отношении евреев. 

Представитель России заявил представителю Израиля: "Тот факт, что Россия проигрывает войну на Украине, вызовет поиск козлов отпущения".

 

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