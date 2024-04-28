



Сотни мокрых чемоданов прибыли в Домодедово

Потерявшийся дубайский багаж скопился в определенной зоне и из-за того, что он сначала изрядно вымок в проливных дождях Дубая, а потом еще проделал несколько путешествий, - в общем эта куча багажа ужасно воняет. А между тем, хозяева этих чемоданов уже 12 дней не могут забрать свои вещи.



По словам пострадавших, при обмене билетов Дубай-Москва они получили новые багажные квитанции, но в Домодедово их ждал сюрприз. Чемоданы не прилетели.



Но и это было не все. Судя по всему, люди и их чемоданы летели разными рейсами. Позже Emirates пообещали прислать багаж в течение 2-3 дней, но многие его так и не дождались.



Для поиска чемоданов пассажиры создали специальные чаты, в которые присылают фото вновь прибывших вещей. Некоторые узнают свои и приезжают забирать, но сотрудники аэропорта не отдают чемоданы по разным причинам (в том числе из-за несоответствия багажных квитанций. А у других одежда всё ещё где-то в Дубае.



“Может, им это надоест нюхать, и они начнут быстрей выдавать багаж”, — пишут в чатах хозяева чемоданов.

