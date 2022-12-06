Россия применяет в Украине новейшие БПЛА “Тахион”: технические характеристики
На вооружение российской армии поступили новейшие БПЛА “Тахион”, предназначенные для ведения разведки. Они уже используются в Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ТАСС, летательный аппарат “Тахион” может похвастать наличием тепловизора, фото- и видеокамеры. Разработчики дрона утверждают, что он способен обнаруживать хорошо замаскированные позиции противника. В Украине дроны “Тахион” используются в разведывательных подразделениях.
“Тахион” относится к классу малых БПЛА. Он был спроектирован инженерами “Ижмаш- Беспилотные системы”. Конструктивно летательный аппарат выполнен в форме “летающего крыла”. Его можно использовать для сбора разведданных круглые сутки. Беспилотник способен ретранслировать сигнал связи. Первая версия “Тахиона” поступила на вооружение российской армии в 2015 году.
Технические характеристики:
- Взлетная масса: 7 кг.
- Скорость полета: 100 км/ч.
- Потолок: 4 км.
- Радиус действия: 40 км.