



Россия применяет в Украине новейшие БПЛА “Тахион”: технические характеристики

На вооружение российской армии поступили новейшие БПЛА “Тахион”, предназначенные для ведения разведки. Они уже используются в Украине. Об этом сообщает ТАСС.



По данным ТАСС, летательный аппарат “Тахион” может похвастать наличием тепловизора, фото- и видеокамеры. Разработчики дрона утверждают, что он способен обнаруживать хорошо замаскированные позиции противника. В Украине дроны “Тахион” используются в разведывательных подразделениях.



“Тахион” относится к классу малых БПЛА. Он был спроектирован инженерами “Ижмаш- Беспилотные системы”. Конструктивно летательный аппарат выполнен в форме “летающего крыла”. Его можно использовать для сбора разведданных круглые сутки. Беспилотник способен ретранслировать сигнал связи. Первая версия “Тахиона” поступила на вооружение российской армии в 2015 году.



Технические характеристики:

Взлетная масса: 7 кг.

Скорость полета: 100 км/ч.

Потолок: 4 км.

Радиус действия: 40 км.

Летательный аппарат можно эксплуатировать при температуре до -30 градусов. Для производства БПЛА применяются морозоустойчивые материалы. В движение беспилотник приводится с помощью электромотора. Для запуска БПЛА требуется катапульта. На землю он возвращается на парашюте.