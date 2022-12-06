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Россия применяет в Украине новейшие БПЛА “Тахион”: технические характеристики
06.12.2022 17:30 Наталья Богинская

Россия применяет в Украине новейшие БПЛА “Тахион”: технические характеристики

На вооружение российской армии поступили новейшие БПЛА “Тахион”, предназначенные для ведения разведки. Они уже используются в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ТАСС, летательный аппарат “Тахион” может похвастать наличием тепловизора, фото- и видеокамеры. Разработчики дрона утверждают, что он способен обнаруживать хорошо замаскированные позиции противника. В Украине дроны “Тахион” используются в разведывательных подразделениях. 
 
“Тахион” относится к классу малых БПЛА. Он был спроектирован инженерами “Ижмаш- Беспилотные системы”. Конструктивно летательный аппарат выполнен в форме “летающего крыла”. Его можно использовать для сбора разведданных круглые сутки. Беспилотник способен ретранслировать сигнал связи. Первая версия “Тахиона” поступила на вооружение российской армии в 2015 году.

Технические характеристики:

  • Взлетная масса: 7 кг.
  • Скорость полета: 100 км/ч.
  • Потолок: 4 км.
  • Радиус действия: 40 км.
Летательный аппарат можно эксплуатировать при температуре до -30 градусов. Для производства БПЛА применяются морозоустойчивые материалы. В движение беспилотник приводится с помощью электромотора. Для запуска БПЛА требуется катапульта. На землю он возвращается на парашюте.

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