



Россия подает в суд на украинского военного за "насильственный захват власти"

Первое в России уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими лицами, передано в суд. Об этом в среду сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.



В июне Следственный комитет России заявил в мессенджере Telegram, что предъявил старшему сержанту Морской пехоты Украины Антону Череднику обвинение в предполагаемом преступлении, связанном с жестоким обращением с гражданским населением.



ТАСС со ссылкой на неназванные источники в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону сообщил, что Череднику также предъявлены обвинения в убийстве и подготовке к осуществлению терроризма.



Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщений и обвинений.



ТАСС сообщает, что суд рассмотрит дело “в ближайшее время”.



