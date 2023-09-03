



Россия атаковала Одесскую область ударными БПЛА: есть попадания

В ночь на 3 сентября Россия атаковала Одесскую область при помощи иранских беспилотников Shahed-136.



В Воздушных силах ВСУ сообщили о том, что по украинскому региону было выпущено 25 воздушных целей.



Силам ПВО удалось перехватить и уничтожить 22 беспилотника. Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру, в результате которого вспыхнул пожар.



Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, в ходе ночной атаки россиян пострадали двое гражданских.