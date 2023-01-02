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Российских военных в Макеевке вычислили по мобильным телефонам
02.01.2023 16:45 Аркадий Бочаровский

Российских военных в Макеевке вычислили по мобильным телефонам

ВСУ вычислили пункт размещения российских военных в Макеевке из-за активного использования ими мобильных телефонов с российскими номерами. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах ДНР. Ранее украинские военные нанесли удар по месту размещения солдат российской армии в городе.

«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — поделился сотрудник правоохранительных органов с агентством.

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