



Российских военных в Макеевке вычислили по мобильным телефонам

ВСУ вычислили пункт размещения российских военных в Макеевке из-за активного использования ими мобильных телефонов с российскими номерами. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах ДНР. Ранее украинские военные нанесли удар по месту размещения солдат российской армии в городе.



«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — поделился сотрудник правоохранительных органов с агентством.