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Российские войска вышли из Новой Каховки
23.03.2023 19:10 Ирина Демьянова

Российские войска вышли из Новой Каховки

В Херсонской области Украины произошла деоккупация города Новая Каховка.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 22 марта "все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город".

Но одно из подразделений ВСУ, которое работает на юге и держит связь с местными, не подтверждает эту информацию.

По данным штаба, этому предшествовал обход ближайших домов местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

В Генштабе добавили также, что на Херсонском и Запорожском направлениях противник сейчас ведет оборонительные действия.
 

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