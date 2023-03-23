



Российские войска вышли из Новой Каховки

В Херсонской области Украины произошла деоккупация города Новая Каховка.



Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.



Отмечается, что по состоянию на 22 марта "все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город".



Но одно из подразделений ВСУ, которое работает на юге и держит связь с местными, не подтверждает эту информацию.



По данным штаба, этому предшествовал обход ближайших домов местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.



В Генштабе добавили также, что на Херсонском и Запорожском направлениях противник сейчас ведет оборонительные действия.

