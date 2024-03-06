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РФ вновь наступает на Киев? В Украине ответили
06.03.2024 19:07 Алина Груднева

РФ вновь наступает на Киев? В Украине ответили

В российских пабликах появилась информация, будто ВС РФ вновь наступают на Киев и вырубают леса в Беларуси.

По данным Центра противодействия дезинформации Украины, соответствующая информация не соответствует действительности.

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"Фиксируются очередные вбросы врага о наступлении на Киев и "вырубку лесов в Беларуси для этого", которые распространяют также "украинские блоггеры", сбежавшие из Украины", - сказано в заявлении.

По данным центра, эта информация является составной частью российской дезинформационной кампании, чтобы посеять панику в Украине.

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