



РФ вновь наступает на Киев? В Украине ответили

В российских пабликах появилась информация, будто ВС РФ вновь наступают на Киев и вырубают леса в Беларуси.



По данным Центра противодействия дезинформации Украины, соответствующая информация не соответствует действительности.



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"Фиксируются очередные вбросы врага о наступлении на Киев и "вырубку лесов в Беларуси для этого", которые распространяют также "украинские блоггеры", сбежавшие из Украины", - сказано в заявлении.



По данным центра, эта информация является составной частью российской дезинформационной кампании, чтобы посеять панику в Украине.